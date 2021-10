Sporting é terceiro 'melhor clube de formação' no relatório do CIES

Não é surpresa nenhuma que o clube português mais conotado com a formação profissional de atletas é o Sporting Clube de Portugal, e o relatório do Centro Internacional de Estudos Desportivos (CIES) - Observatório do Futebol, com sede na Suíça, veio reforçar esse estatuto.

Considerando 31 ligas europeias de futebol, o Sporting surge no terceiro lugar da tabela dos ‘melhores clubes formadores’, ultrapassado unicamente pelos holandeses do Ajax, que lideram o ranking, e pelos ucranianos do Shakhtar Donetsk. Esclareça-se que o CIES utilizou um critério baseado em atletas que representaram os respetivos clubes durante, pelo menos, três anos, entre os 15 e 21 anos de idade, para definir estas classificações.

Desta forma, os ‘leões’ completam o pódio europeu, tornando-se na terceira equipa com mais jogadores colocados em 31 ligas principais europeias. Os atletas formados no Sporting que ocupam lugares nestas ligas são 70, um número ultrapassado apenas pelos 75 do Shakhtar Donetsk, e pelos 81 do Ajax.

Olhando para as restantes equipas portuguesas neste relatório, percebe-se que o Sporting é, no país, aquele que mais jogadores da sua formação ‘exporta’, ultrapassando o Benfica, que surge em oitavo lugar, logo atrás do Real Madrid, com 60 jogadores, e o FC Porto, que está no 16.º lugar, com 45 jogadores, quase tantos como o PSG, que conta 47.

Os ‘leões’ conseguiram ficar ainda melhor colocados quando o relatório é analisado utilizando o ‘training index’ (índice de treino), criado pelo Observatório do Futebol, que toma em conta o número de jogadores de formação de cada clube, de acordo com o nível desportivo dos clubes empregadores (por meio de um coeficiente baseado nos resultados de competições da liga nacional e de clubes internacionais), a sua taxa de empregabilidade (no último ano), bem como a sua idade (quanto mais jovem, melhor). Nesta categoria, o Sporting surge em segundo lugar, e é ultrapassado apenas pelo Ajax, deixando para trás o Real Madrid, que ocupa o terceiro lugar. Já olhando para as restantes equipas portuguesas com os ‘óculos’ do training index, encontra-se o Benfica no 5.º lugar, e o FC Porto na 17.ª posição.

LUGAR NAS 'GRANDES LIGAS' Quando se fala, no entanto, do estudo ‘paralelo’ lançado pelo Observatório do Futebol, focado exclusivamente nas ligas do ‘top-5’ europeu (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França), é o Real Madrid que lidera, com 42 atletas de formação colocados nestes campeonatos, o que deixa os ‘merengues’ em empate com o FC Barcelona, que conta o mesmo número de jogadores formados nas suas ‘escolas’, nestas ligas. No terceiro lugar da tabela classificativa está o Olympique Lyonnais, com 32 atletas, mais dois que o Paris Saint-Germain.

Neste ‘campeonato’, é necessário percorrer alguns lugares na tabela até encontrar o Sporting, que se instala no 14.º lugar, com 21 jogadores formados em Alcochete a ocupar espaços nestas ligas. Ainda assim, os ‘leões’ são a principal equipa portuguesa neste estudo, com mais 9 jogadores do que o Benfica (que conta 12 atletas da sua formação nestas ligas) e mais 14 que o FC Porto, que formou apenas 7 jogadores presentes nas principais ligas europeias.

E, mais, no relatório que considera unicamente os jogadores de formação colocados nas ligas do ‘top-5’ europeu, é o Sporting quem mais atletas da sua formação ‘exportou’, quando se consideram os clubes formadores que não jogam nestas ligas.

MELHORIA SIGNIFICATIVA Os resultados do relatório de 2021, comparativamente ao mesmo estudo do ano passado, representam uma evolução positiva para o Sporting Clube de Portugal, que, em 2020, surgia como o 9.º clube com mais jogadores da sua formação presentes em 31 das principais ligas europeias de futebol. Na altura, contavam-se 56 atletas formados em Alcochete nestas ligas, menos 14 do que em 2021. Também o Benfica registou uma subida na classificação, entre 2020 e 2021, subindo do 11.º lugar, no ano passado, para o 8.º posto (de 50 para 60 jogadores da formação).

O FC Porto, por sua vez, caiu dois lugares na tabela, relativamente ao relatório de 2020, onde surgia no 14.º lugar, com 48 jogadores formados nas suas escolas a participar pela Europa fora, mais 3 do que em 2021.

Também, ao olhar exclusivamente para as ligas do ‘top-5’ da UEFA, o Sporting registou uma melhoria face ao ano passado, passando de 19 para 21 jogadores nestas ligas. O Benfica, por sua vez, caiu na classificação, depois de ter registado menos 3 jogadores do que em 2020, tal como o FC Porto, que no ano passado contava 12 jogadores da formação nas principais ligas, e agora só conta 7.

FILHOS PRÓDIGOS É impossível falar da formação do Sporting CP sem mencionar um inesquecível nome: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Detentor de variadíssimos recordes, como os de melhor marcador de sempre ao serviço das seleções nacionais, melhor marcador de sempre na Liga dos Campeões, onde é também o detentor do maior número de presenças em jogos oficiais, apesar de ter iniciado a sua carreira na ilha da Madeira, de onde é natural, tem a agradecer ao Sporting Clube Portugal pela formação, que começou quando era apenas um adolescente. Hoje em dia, é um atleta consagrado, e um dos ‘filhos pródigos’ da formação leonina, que conta outros importantes nomes no seu ‘hall of fame’.

Fale-se, por exemplo, de Ricardo Quaresma, que ingressou na Academia do Sporting sensivelmente ao mesmo tempo que Cristiano Ronaldo, e que se tornou num dos jogadores mais icónicos a passar pelo futebol português, principalmente com as cores da seleção nacional ao peito, bem como do próprio Sporting e, mais tarde, do FC Porto e do Vitória de Guimarães.

Rui Patrício, Daniel Podence e Rafael Leão são alguns dos nomes mais recentes que saíram da Academia de Alcochete para alcançar lugares nos principais clubes europeus.