15.º Portugal Masters. George Coetzee defende título em Vilamoura

O sul-africano George Coetzee confirmou que virá defender o título do Portugal Masters em 2021 e vários jogadores que venceram torneios do European Tour na presente temporada também jogarão a 15.ª edição do mais importante torneio de golfe português, designadamente os escoceses Grant Forrest e Calum Hill, e os dinamarqueses Nicolai e Rasmus Hojgaard.

Há um ano, em contexto de pandemia, sob uma rigorosa bolha sanitária, num evento realizado à porta fechada, George Coetzee conquistou o seu quinto título do European Tour, mas o primeiro em solo europeu. Para além dele, atuarão ainda, no Dom Pedro Victoria Golf Course, mais quatro ex-campeões da prova: o dinamarquês Lucas Bjerregaard (2017), os ingleses Steven Brown (2019) e Andy Sullivan (2015) e o francês Alex Levy (2014).

Embora ainda não tenha sido anunciada a lista definitiva de inscritos, é possível que o francês Victor Perez venha a ser a grande figura antes de o torneio começar. O 61.º classificado no ranking mundial terminou a época transata com um bom 7.º lugar no DP World Tour Championship, no Dubai, e, em 2021, tem brilhado no PGA Tour da América do Norte: 4.º no WGC/Dell Technologies Match Play e 9.º no The Players Championship. No European Tour foi 4.º no Saudi International.

Os gémeos Hojgaard fizeram história este ano quando tornaram-se nos primeiros irmãos a vencerem em semanas consecutivas no European Tour. Rasmus foi o melhor no Omega European Masters, na Suíça, e depois Nicolai impôs-se no DS Automobiles Italian Open.

Calum Hill iniciou o que se prevê que possa vir a ser uma coleção de troféus no Cazoo Open, em Inglaterra. Uma semana antes, Grant Forrest tinha-se cotado como o primeiro escocês da última década a triunfar na Escócia, no Hero Open.

O inglês Sam Horsfield, que em 2020 somou dois títulos seguidos no Reino Unido, será outra das estrelas do European Tour no 15.º Portugal Masters, de 4 a 7 de novembro, no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, com o Pro-Am no dia 3. O torneio de 1,5 milhões de euros em prémios monetários estava originalmente marcado para abril, mas foi adiado devido às dificuldades de deslocações e viagens provocadas pela pandemia da COVID-19.

Rory Colville, o novo Championship Diretor do Portugal Masters regozijou-se pelo regresso do público ao Algarve: "Estamos encantados por podermos receber de novo espetadores no Portugal Masters deste ano. Queremos agradecer à Direção-Geral da Saúde e ao Dom Pedro Hotels and Golf Collection pelo seu apoio, pela sua orientação no planeamento e na organização deste evento fantástico".

"É um torneio muito popular entre os jogadores e os espectadores e estamos desejosos de realizar mais uma edição memorável do Portugal Masters", frisou Rory Colville, que vai estrear-se em 2021 na liderança do torneio que antecede o DP World Tour Championship, sendo a última etapa de apuramento para o prestigiado evento do Dubai, que encerra a época de 2021 do European Tour.