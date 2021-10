Homem de 57 anos detido por matar jovem na via pública em Estremoz

Foi detido um homem de 57 anos pela "presumível autoria de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada", que ocorreu na via pública, em Estremoz, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora. O detido não tem antecedentes criminais.

Depois de ter perseguido a vítima num automóvel, o arguido, segundo explica um comunicado divulgado esta segunda-feira pela Polícia Judiciária, "disparou um tiro, contra a parte lateral traseira do lado do condutor, do veículo da vítima, com intuito de o atingir".

De acordo com o Jornal de Noticias, este episódio foi o trágico final de uma longa disputa por heranças entre o sobrinho, a vítima mortal, e o tio.

O detido, cuja profissão é mecânico de automóveis, será presente a primeiro interrogatório judicial, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação correspondentes à elevada criminalidades dos factos ocorridos.