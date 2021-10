Alec Baldwin estava a apontar para a câmara quando disparou arma

O ator Alec Baldwin estava a apontar para a câmara quando disparou a arma no set de ‘Rust’, e matou acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins. A informação foi revelada pelo realizador do filme, Joel Souza, que também ficou ferido no incidente.

“O Joel disse que estava a olhar por cima do ombro de Hutchines quando ouviu o que parecia uma chicotada e um estalo alto”, afirmou no depoimento, citado pela imprensa norte-americana.

“Lembra-se vagamente que ela se queixou de uma dor no estômago e agarrou a barriga. Ele revelou ainda que Hutchins começou a cambalear para trás até conseguir ajuda”, acrescenta.

O incidente ocorreu na quinta-feira, quando o ator, de 63 anos, disparou uma arma de adereço que não devia estar carregada.