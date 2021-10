Vanessa Bryant revela que soube da morte de Kobe e da filha pelas redes sociais

Vanessa Bryant, viúva de Kobe Bryant e mãe de Giann, revelou como soube das mortes do marido e da filha. Recorde-se que a estrela da NBA, de 41 anos, e a filha, de 13, morreram após o helicóptero onde seguiam se ter despenhado em Calabasas, Los Angeles, em janeiro de 2020.

As declarações de Vanessa Bryant foram proferidas numa audiência em tribunal, num processo onde a mulher, de 39 anos, acusa o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles de negligência de invasão de privacidade.

“Um assistente disse-me que o Kobe e a Gianna tinham sofrido um acidente de helicóptero, mas os primeiros relatos apontavam para cinco sobreviventes”, contou, citada pela BBC.

A mulher pensou que o marido e a filha ainda estariam vivos e a ajudar as vítimas, mas foi quando tentou ligar para Kobe que percebeu que ele tinha morrido. “Estava a segurar no telemóvel porque, obviamente, estava a tentar ligar para o meu marido. As notificações começaram a aparecer a dizer: ‘RIP [Descansa em Paz] Kobe, RIP Kobe, RIP Kobe”, acrescentou.

As causas do acidente foram reveladas em fevereiro, mais de um ano após a morte do basquetebolista norte-americano. Segundo o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) dos Estados Unidos da América, o piloto do helicóptero, Ara Zobayan, cometeu uma "aparente violação dos padrões federais" no trajeto ao voar entre nuvens. Além de Kobe, Gigi e do piloto, morreram ainda outras seis pessoas.