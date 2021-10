Acumulação de gases com efeito de estufa atingiu um novo recorde em 2020

As quantidades de CO2, metano e óxido nitroso aumentaram mais do que a média anual nos últimos 10 anos. A OMM diz que isso aumentará as temperaturas além das metas do acordo de Paris.

O grande receio dos investigadores é que, com o aumento das temperaturas em todo o mundo, por sua vez, isso provoque o aumento das emissões de fontes naturais.

As restrições impostas em todo o mundo durante a pandemia de Covid levaram a um declínio geral nas emissões de CO2 de 5,6%. Mas então porque é que essa queda não teve eco nas concentrações atmosféricas?

Vários fatores explicam isto. Cerca de metade das emissões da atividade humana são absorvidas por árvores, terras e oceanos. Mas a capacidade de absorção pode variar enormemente, dependendo das temperaturas, chuvas e outros fatores. E, uma vez que, na última década, as emissões de CO2 aumentaram progressivamente, embora a produção de carbono tenha caído no ano passado, o aumento do nível na atmosfera ainda foi maior do que a média entre 2011-2020.

De acordo com o boletim anual de gases de efeito estufa da OMM, o CO2 atingiu 413,2 partes por milhão na atmosfera em 2020 e agora está em 149% do nível pré-industrial.

"Na atual taxa de aumento nas concentrações de gases com efeito de estufa, veremos um aumento de temperatura no final deste século muito além das metas do Acordo de Paris de 1,5 a 2C acima dos níveis pré-industriais", disse o Secretário-Geral da OMM, Petteri Taalas. "Estamos muito longe do trilho que divisámos."

“Isto é mais do que apenas uma fórmula química e números num gráfico. Tem grandes repercussões negativas para a nossa vida diária e bem-estar, para o estado de nosso planeta e para o futuro dos nossos filhos e netos”, disse Taalas.

Os autores dizem que a última vez que a Terra experimentou uma concentração comparável de CO2 foi à 3-5 milhões de anos atrás, quando as temperaturas eram 2-3ºC mais altas e o nível do mar estava 10-20 metros mais alto do que o nível em que está hoje.