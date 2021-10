Cientistas suíços descobrem como evitar que a covid-19 infete outras células

A descoberta – que pode ser decisiva para futuros tratamentos contra a doença – foi publicada na revista especializada "Developmental Cell" e anunciada esta segunda-feira pela escola suíça, em comunicado.

Os especialistas descobriram como é que certas enzimas transformam ácidos gordos num dos componentes mais importantes do SARS-CoV-2 - a proteína spike - que é muito importante no processo de infeção de outras células. Desta forma, os medicamentos que consigam modificar os ácidos gordos "evitam de forma eficaz que o SARS-CoV-2 infete outras células", destaca a escola, realçando que a descoberta também se pode aplicar a outros vírus, como os da gripe ou do herpes.

O estudo explica que a transformação dos ácidos gordos é levada a cabo por umas enzimas que os acrescentam a proteínas e aminoácidos, para otimizarem as suas funções, entre elas, no caso dos vírus, a sua capacidade de infetar células vizinhas.