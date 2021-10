Casa do célebre filme de terror "Pesadelo em Elm Street" à venda por 3 milhões de euros

Localizada no coração de Los Angeles, num sossegado quarteirão de Spalding Square, a casa serviu de pano de fundo para a cena final da produção, onde se da o confronto entre a protagonista, interpretada por Nancy Thompson, e o icónico assassino em série com dedos de navalha Freddy Krueger, do clássico filme de terror de Wes Craven, de 1984.

Segundo o Los Angeles Times, a venda surge mesmo a tempo das travessuras do Halloween e tem o módico preço de 3,5 milhões de dólares, cerca de 3 milhões de euros.

A casa de dois pisos e três quartos, com casa de banho, reconhecida por todos os americanos e muitos estrangeiros que assistiram aos filmes, foi posta à venda pela agência Douglas Elliman, que diz que o preço anterior foi de 2,1 milhões de dólares, o equivalente a 1,8 milhões de euros, quando em 2013 foi comprada pela realizadora do filme “Ousadas e Golpistas”, de Lorene Scafaria.

"A fachada é icónica. Lá dentro, o espaço está decorado num maravilhoso estilo tradicional mas com um toque moderno”, disse ao Los Angeles Times, Heather T. Roy, uma das agentes da agência imobiliária.

Para a sua colega Learka Bosnak, pôr a casa à venda nesta altura é “super-divertido”. Não só pela altura em que se anuncia a venda, como também pelo período de escassez imobiliária histórica: "Os compradores estão esgotados. Andam à procura de uma casa fantástica, com quartos suficiente, e suítes com casa de banho e espaço para trabalharem a partir de casa. Aqui está! E é linda! Está pronta a comprar e tem esta incrível história relacionada com o cinema", frisou.

Lançado em 1984, “O Pesadelo em Elm Street” é um filme de terror escrito e dirigido por Wes Craven. No enredo, os telespectadores acompanham um grupo de jovens que começam a ser aterrorizados nos seus sonhos por uma figura em comum: um psicopata chamado Freddy Krueger.