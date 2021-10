OE 2022. PCP anuncia voto contra e proposta chumba na generalidade

A confirmar-se o voto contra do BE, o documento tem 108 votos a favor de deputados do PS, 115 contra e cinco abstenções. Falta ainda saber o sentido de voto do partido ‘Os Verdes’, mas mesmo que os dois deputados votem a favor, seria insuficiente para aprovar a proposta do Governo na votação na generalidade.

O PCP anunciou, esta segunda-feira, que irá votar contra o Orçamento do Estado para 2022 na votação na generalidade. Jerónimo de Sousa acusa o Governo de se "recusar" a assumir compromissos.

“Portugal não precisa de um Orçamento qualquer, precisa de resposta aos problemas existentes que se avolumam à medida que não são enfrentados. Há condições e meios para lhes responder. Neste contexto, face ao quadro de compromissos e sinais dados, o PCP votará contra este Orçamento do Estado", afirmou o secretário-geral do PCP.

Sobre a possibilidade de chegar a um acordo com o Governo, até quarta-feira, Jerónimo de Sousa afirma que tal “seria qual um golpe de mágica”. “Ainda no sábado foram largas horas na procura de soluções. O Governo não nos quis acompanhar. Não havendo reconsideração, disponibilidade para dar resposta aos problemas, naturalmente é melhor perguntar ao Governo, tendo em conta o nosso esforço e empenhamento (...) Não está previsto mais nenhum encontro, seria quase um golpe de mágica”, sublinhou.

Decisão surge após as deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues e o PAN terem anunciado, esta manhã, que se irão abster.

Recorde-se que o Bloco de Esquerda anunciou, no domingo, que irá votar contra o Orçamento do Estado, na generalidade marcada para a próxima quarta-feira, juntando-se ao PSD, CDS-PP, Chega e IL. No total, o documento tem 108 votos a favor de deputados do PS, 115 contra e cinco abstenções.

O Partido Ecologista ‘Os Verdes’ irá anunciar a sua decisão esta tarde, mas, mesmo que os dois deputados votem a favor, será insuficiente para aprovar a proposta do Executivo.

Notícia atualizada às 12h35.