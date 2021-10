Par de botas usadas por Michael Jordan em 1984 vendidas por 1,26 milhões de euros

Um par de botas usados pela estrela lendária de NBA Michael Jordan no início da sua carreira foi vendido na passada segunda-feira por quase 1,5 milhões de dólares (1,26 milhões de euros), estabelecendo um preço recorde no leilão de calçado usado no jogo.

As botas brancas e com o logotipo vermelho da Nike foram usadas pelo jogador no quinto jogo da sua primeira época com os Chicago Bulls. “Os ténis mais valiosos alguma vez oferecidos em leilão - os Nike Air Ships da época regular de Michael Jordan de 1984 - acabam de ser vendidos por $1.472 em Las Vegas", disse a casa de leilões Sotheby's, citada pelo The Guardian.

O preço astronómico bateu facilmente o recorde mantido por um par de Nike Air Jordans que foi vendido por $615.000 (528.000 euros) em Agosto de 2020 num leilão da Christie's.