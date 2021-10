Morreu James Michael Tyler, Gunther na série 'Friends'

O ator James Michael Tyler, conhecido por dar vida a Gunther na série ‘Friends’, morreu no domingo. Tinha 59 anos. Segundo um comunicado, citado pela imprensa internacional, o ator morreu “pacificamente” na sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos.

“Mesmo que só o tenham encontrado uma vez na vida, de certo ficaram amigos dele”, disse a família. “Sempre quis ajudar o maior número de pessoas possível, e com coragem compartilhou a sua história e tornou-se um defensor dos exames de sangue logo aos 40 anos para despistar a possibilidade de um cancro da próstata.”

O ator revelou, em junho último, que tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em 2018 e que a doença tinha alastrado para os ossos.

Em ‘Friends’, James Michael Tyler interpretou Gunther, o ‘manager’ do café Central Perk apaixonado por Rachel Green (Jennifer Aniston). O ator recusou-se a participar presencialmente na recente reunião do elenco da série por estar doente e não querer “trazer um momento deprimente”. "Queria fazer parte daquilo, e inicialmente ia estar no palco, pelo menos, com eles, para poder participar em todas as atividades (...) Foi agridoce, honestamente. Mas fiquei muito feliz por ser incluído. Foi decisão minha não fazer parte disso fisicamente e fazer uma aparição no Zoom, basicamente, porque eu não queria trazer um momento deprimente, sabes? Eu não queria ser do tipo ‘Oh, e já agora, Gunther tem cancro’", disse durante o encontro.

Jennifer Aniston e Courteney Cox já reagiram à notícia da sua morte. “’Friends’ não teria sido o mesmo sem ti. Obrigada pelos risos que trouxeste à série e à vida de todos nós. Vamos sentir a tua falta”, destacou Aniston nas redes sociais.

Já a eterna Monica, sublinhou o quão “grata” está por ter tido oportunidade de conhecer o ator. “O tamanho da gratidão que trouxeste e mostraste todos os dias no set é o tamanho da gratidão que eu tenho por te ter conhecido”, afirmou.

James Michael Tyler participou ainda em séries como como ‘Sabrina, a Bruxinha Adolescente’, ‘Médicos e Estagiários’ ou ‘Modern Music’.