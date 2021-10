Quase 280 mil vacinados contra a gripe

Quase 280 mil residentes em Portugal (279 mil) já levaram a vacina contra a gripe, de acordo com os dados avançados este domingo pela Direção-Geral de Saúde (DGS), que prevê que a campinha de vacinação acelere o ritmo no início do próximo mês.

A segunda fase desta camapnha de vacinação iniciou-se na passada segunda-feira e dela fazem parte os cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos que não estão abrangidos nos grupos-alvo da primeira fase. A DGS lembra ainda que, à semelhança do passado, a campanha está a decorrer por ordem crescente de idades, começando pelos utentes com idade igual ou superior a 80 anos.

Os utentes vão ser convocados através de uma SMS para tomarem, em simultâneo, a vacina contra a gripe e contra a Covid-19, ou então para tomarem apenas a primeira, se não forem elegíveis para a vacina contra a covid-19. Segundo a autoridade o agendamento é automático, podendo existir casos em que sejam chamados doentes abaixo da faixa que se encontra aberta por "já cumprirem todos os critérios de elegibilidade e para não atrasar o processo".

A partir do dia 26, terça-feira, passa a ser possível o autoagendamento das vacinas contra a gripe e reforço da vacina contra o novo coronavírus no Portal Covid-19 para utentes acima dos 80 anos.

No ponto de situação, a DGS dá ainda conta que 123 mil pessoas já foram inoculadas com a terceira dose ou dose de reforço contra a Covid-19, estando 85,7% da população com a "vacinação primária" (as duas doses) completa.