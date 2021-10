Sócios aprovaram contas do Sporting em Assembleia Geral

Os sócios do Sporting aprovaram, este sábado, em Assembleia Geral, os relatórios e contas de 2019/20 e 2020/21 do clube.

Sublinhe-se que os documentos tinham sido chumbados no passado dia 30 de setembro e voltaram a votação – mais de 7.000 sócios sportinguistas dirigiram-se hoje ao Pavilhão João Rocha, um novo recorde em votações em Relatórios e Contas.



O primeiro ponto – refere às contas de 2019/20 - foi aprovado com 83,84%, de um total de 6.993 votantes. O segundo ponto – relativo às contas de 2020/21- foi aprovado com 84,5%, com 7.009 votantes.