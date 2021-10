Futebol. Domingo do ano

É o domingo da loucura. Por todo o velho continente, várias das principais ligas de futebol vão ser palco de míticos confrontos.

Em Espanha, joga-se o clássico dos clássicos: o Real Madrid vai até Camp Nou para enfrentar um FC Barcelona desmoralizado. Os merengues, no entanto, sofreram uma derrota com o Espanyol, por 2-1, na última jornada da liga espanhola, que deixa tudo em aberto.

Também no domingo, mas em Itália, a AS Roma de José Mourinho receberá, na capital italiana, os azuis do Nápoles, no denominado Derby del Sole. É a oportunidade dourada para os romanos conseguirem retirar alguns pontos aos líderes da Série A (à hora de fecho desta edição). Já mais a Norte, o Derby d’Italia colocará, em San Siro, frente a frente, a Juventus e o Inter de Milão.

Em Inglaterra, domingo também será dia de dérbi. Os red devils, entre eles Cristiano Ronaldo, Dalot e Bruno Fernandes, vão receber, em Old Trafford, o Liverpool, de Diogo Jota. Este é um dos ‘dérbis’ mais intensos do futebol inglês, representando a rivalidade histórica entre as cidades de Manchester e Liverpool, que distam cerca de 50 quilómetros uma da outra.