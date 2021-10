Polícia achava que condutor estava distraído com telemóvel, mas na verdade estava ocupado com outro objeto

Um homem foi apanhado a tocar uma flauta com as duas mãos enquanto conduzia. O caso aconteceu na província de Halton, que pertence à área metropolitana de Toronto, no Canadá, e surpreendeu o polícia, que alegadamente já suspeitava qual seria a sua distração.

Segundo uma publicação da polícia de Halton Burlington na rede social Twitter, o homem foi avistado pelo agente numa ação de fiscalização, esta quarta-feira, e parecia distraído durante a condução. O polícia esperava encontrar o condutor a usar o telemóvel, mas para seu espanto percebeu que o homem estava a tocar uma flauta, tentando acompanhar a música que tocava num IPod, um dispositivo da Apple exclusivo para ouvir músicas.

A polícia de Halton ainda deixou um aviso aos internautas: "Tocar flauta enquanto se conduz não é uma boa mistura".

Traffic officer was conducting distracted driver enforcement today and was expecting a cell phone from this driver. A little surprised to find the driver playing his flute with both hands and following along to an IPod while driving!Charged!!#FlutesAndDrivingDontMix ^mb pic.twitter.com/qQJntk6T1K