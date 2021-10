Biden diz pela segunda vez que EUA defenderão Taiwan se a China atacar

Depois das declaraçoes do presidente norte-americano, um porta-voz da Casa Branca disse a alguns meios de comunicação dos EUA que as suas declarações não significavam uma mudança na política.

Os EUA têm um acordo que obriga o país a ajudar Taiwan em caso desta ser atacada. Mas há muito que os EUA têm seguido uma política de "ambiguidade estratégica", em que é deliberadamente vago sobre o que realmente faria se a China atacasse Taiwan.

A China ainda não respondeu aos comentários de Biden.

Num evento da CNN, um participante referiu-se a relatórios recentes de que a China havia testado um míssil hipersónico. E perguntou a Biden se ele poderia "jurar proteger Taiwan" e o que faria para acompanhar o desenvolvimento militar da China.

Biden respondeu: "Sim e sim." E acrescentou que não há necessidade de "se preocupar se eles serão mais poderosos", porque "a China, a Rússia e o resto do mundo sabem que somos os militares mais poderosos da história do mundo".

Questionado pela segunda vez pelo pivot da CNN, Anderson Cooper, se os EUA viriam em defesa de Taiwan no caso de um ataque da China, Biden respondeu: "Sim, temos um compromisso de o fazer."

Um porta-voz da Casa Branca mais tarde pareceu ignorar os comentários de Biden, dizendo aos meios de comunicação dos EUA que os EUA "não estavam a anunciar qualquer mudança na nossa política e não há mudança em nossa política".

Esta não é a primeira vez que acontece este género de declarações dúplices. Em agosto, Biden sugeriu a mesma posição em relação a Taiwan numa entrevista ao ABC News. A Casa Branca também disse então que a política dos Estados Unidos em relação a Taiwan não havia mudado.

Os EUA não têm laços diplomáticos oficiais com Taiwan, mas vendem armas a Taiwan como parte da sua Lei de Relações com Taiwan, que afirma que os EUA devem fornecer à ilha os meios para se defender. O país mantém laços formais com a China e também reconhece diplomaticamente a posição da China de que existe apenas um governo chinês.