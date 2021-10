Alec Baldwin dispara arma em set de filmagens e mata diretora de fotografia

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido depois de o ator Alec Baldwin ter disparado uma arma cenográfica durante as filmagens de um western no estado do Novo México.

Também o realizador do filme, Joel Souza, de 48 anos, ficou ferido e foi retirado de ambulância da Bonanza Creek Ranch, um popular local de filmagens. Não se sabe ainda qual é a gravidade dos ferimentos que Souza susteve. A polícia disse que estava a investigar e que nenhuma acusação havia sido registrada.

O filme em causa tem a sua ação a decorrer no século XIX e chama-se "Rust".

Um porta-voz de Baldwin, mais conhecido pelo seu papel como Jack Donaghy na sitcom da NBC 30 Rock e pela interpretação de Donald Trump no programa de sketches de humor Saturday Night Live, disse que o incidente envolveu o disparo acidental de uma arma cenográfica.

Num comunicado à agência de notícias AFP, um porta-voz do xerife de Santa Fé disse que Baldwin havia falado com detetives.

"Ele veio voluntariamente e deixou o edifício depois de ser interrogado", disse o porta-voz.

Baldwin é co-produtor do filme e interpreta Rust, um fora-da-lei cujo neto de 13 anos foi condenado por homicídio.

O mais velho de quatro irmãos, todos atores, Baldwin foi protagonista de vários papéis na TV e no cinema desde os anos 1980.

Hutchins nasceu na Ucrânia e cresceu numa base militar soviética no Círculo Polar Ártico, de acordo com seu site pessoal. Estudou jornalismo em Kiev e cinema em Los Angeles, e foi nomeada uma "estrela em ascensão" pela revista American Cinematographer em 2019.

Ela foi a diretora de fotografia do filme de ação de 2020, Archenemy, dirigido por Adam Egypt Mortimer.

"Estou tão triste por perder Halyna. E tão furioso que isto possa acontecer em um set", disse Mortimer em um tweet.

Num comunicado, o International Cinematographer's Guild disse que a morte de Hutchins foi "uma notícia devastadora" e "uma perda terrível".

A polícia disse que os delegados do xerife foram enviados para Bonanza Creek Ranch, por volta das 13h50 (horário local), depois de receber uma chamada de emergência sobre um tiroteio no set de Rust.

Incidentes como o tiroteio fatal de quinta-feira no set de filmagens de Rust são extremamente raros, mas não inéditos.

Armas de fogo reais são frequentemente usadas em filmagens e são carregadas com cartuchos que criam um clarão e um estrondo sem disparar um projétil.

Em 1993, Brandon Lee - o filho de 28 anos do falecido astro das artes marciais Bruce Lee - morreu no set após ser acidentalmente baleado com uma arma cenográfica enquanto filmava uma cena de morte para o filme The Crow.

Posteriormente, foi determinado que a arma usada já havia disparado uma bala, o que fez com que um cartucho se alojasse no cano. Quando as rodadas em branco foram disparadas mais tarde, o cartucho foi projetado.