Inglaterra. Vem aí o North West Derby

É uma das principais rivalidades do futebol inglês e, por consequência, do futebol mundial. Red revils e reds partilham unicamente o esquema de cores, representando, de resto, os opostos de um espetro que dista apenas perto de 50 quilómetros, entre Old Trafford e Anfield Road.

No domingo, o emblema de Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo receberá no mítico estádio dos red devils, em Manchester, o Liverpool de Diogo Jota, que conhece bem Ronaldo e Fernandes da seleção nacional portuguesa.

No decorrer desta época, o Manchester United não tem sorrido tanto como os reds, mas a última jornada da Liga dos Campeões foi um carimbo de qualidade sobre o regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford que, no seu 300.º jogo com o símbolo dos red devils ao peito, marcou o golo da vitória perante a Atalanta, equipa que acabaria por vencer por 3-2, depois de estar a perder por 2-0.

Na liga inglesa, o Manchester United arrecada menos quatro pontos que os reds, muito graças a um conjunto de deslizes que não têm tornado a sua vida na Premier League fácil. Fale-se da derrota com o Leicester City de Ricardo Pereira, por 4-2, do empate com o Everton e da derrota com o Aston Villa, tudo nas mais recentes jornadas da liga inglesa. Aliás, a última vez que o emblema de Cristiano Ronaldo venceu na liga foi a 19 de setembro, frente ao West Ham.

O Liverpool de Jürgen Klopp conta com 18 pontos na Premier League, até agora, e sorriu também na última jornada da Liga dos Campeões, batendo o Atlético de Madrid de João Félix, na capital espanhola, por 3-2.

No domingo, Ronaldo, Dalot e Fernandes enfrentam Jota, num duelo mítico do futebol inglês, espelho de uma rivalidade que transcende o futebol e ilustra o eterno debate... “Manchester, ou Liverpool?”.

Luta renhida Ainda na Premier League, mas já nesta sexta-feira, o Arsenal de Mikel Arteta enfrentará o Aston Villa, equipa sobre a qual tem apenas um ponto de vantagem na liga inglesa. O emblema de Cédric e Nuno Tavares tem, assim, a oportunidade de aumentar o fosso para os rivais de Birmingham. Do outro lado da luta, no entanto, estão os lions, que, em sentido contrário, têm a oportunidade de ultrapassar os gunners na contagem dos pontos.

Duelos transalpinos Este fim de semana será ainda marcado por dois importantes dérbis em Itália. A AS Roma de José Mourinho efrentará, no domingo, o Nápoles, no Derby del Sole, ao passo que a Juventus viajará até San Siro para enfrentar o Inter de Milão, no Derby d’Italia. Por um lado, a Roma procurará diminuir a distância para os napolitanos, que, à hora de fecho desta edição, eram os líderes da tabela classificativa italiana, ao passo que a Juve procurará uma vitória para se aproximar dos principais lugares da tabela.