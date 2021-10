Seis detidos em megaoperação da PSP no combate ao tráfico de armas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a levar a cabo, esta sexta-feira, uma megaoperação de combate ao tráfico de armas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Faro. Segundo o Correio da Manhã, já foram detidas seis pessoas, apreendidas seis armas de fogo, uma arma falsa, duas armas brancas, quatro viaturas, três motas, dinheiro e produto estupefaciente.

Segundo revelou a força de segurança, em comunicado, a operação, designada ‘Scorpion’, teve início às 05h00 e em causa estão “mais de cinco dezenas de mandados de detenção, mandados de busca (domiciliária e não domiciliária)”.

“A investigação a cargo do Departamento de Armas e Explosivos da Direção Nacional da PSP, conta com a participação de efetivos policiais desse Departamento, do Departamento de Investigação Criminal da PSP, do Comando Metropolitano de Lisboa, dos Comandos Distritais de Faro e Setúbal, da Unidade Especial de Policia através do Grupo de Operações Especiais (GOE) e Corpo de Intervenção (CI) e da Unidade de Intervenção da Guarda Nacional Republicana”, indica a mesma nota.

Na operação estão envolvidos cerca de 200 polícias.