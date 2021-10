Trabalho, Saúde e Cultura: As principais mudanças anunciadas pelo Governo

Saúde

• Dedicação plena dos médicos. Médicos que aderirem a este regime não vão poder assumir cargos de chefia e direção nos hospitais e clínicas do privado.

• Criada uma Direção Executiva do SNS

• Autonomia de contratação pelas entidades e serviços;

• Possibilidade de avaliação das várias entidades do SNS pelos cidadãos e na participação de representantes dos trabalhadores nas entidades hospitalares;

Trabalho

• Alargamento da compensação para 24 dias por ano em cessação de contratos a termo ou termo incerto;

• Reposição dos valores das horas extraordinárias, a partir das 120º hora anual;

• Travão aos contratos públicos com empresas com precários;

• Alargamento do princípio do tratamento mais favorável às situações de teletrabalho e trabalho através das plataformas.

• Prolongamento por 12 meses da suspensão da caducidade dos contratos coletivos e reforço do mecanismo de arbitragem

Cultura

• Criação do Estatuto dos Profissionais da Cultura. Segundo o estatuto, após um mês de inatividade, trabalhadores da Cultura terão “subsídio”