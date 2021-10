Padre Ricardo Marques. "Continuamos a sentir um ambiente de insegurança total"

Ricardo Marques tem 43 anos e é pároco desde 2015 na paróquia de Maria Auxiliadora, a maior na cidade de Pemba, na fustigada província de Cabo Delgado em Moçambique. Ao fim de quatros anos de ataques terroristas e miséria crescente, lamenta a falta de informação por parte das autoridades e fala das condições em que vive a população e de como a Igreja tem procurado ser uma voz contra o medo – e de como precisam de apoios e de voluntários em todas as áreas, mesmo agora que o foco da comunidade internacional se dirige para outros conflitos. O sacerdócio, conta, foi uma vocação tardia. Filho de Moita do Norte, em Vila Nova da Barquinha, formou-se em informática e foi professor durante oito anos. Tinha 28 quando quando entrou para o seminário na Sociedade Missionária da Boa Nova, já a acreditar que poderia fazer a diferença em África. Numa passagem sobre Lisboa, falamos sobre essa província arrasada nos últimos quatro anos, desde que o Estado Islâmico reivindicou o primeiro ataque em Mocímboa da Praia, a 5 de outubro de 2017. As estimativas apontam para mais de 1300 mortos e mais de um milhão de deslocados desde então, a maioria a passar fome, com aldeias dizimadas, uma violência irracional e traumas que vão permanecer por gerações. De férias em Portugal, para abrir horizontes sobre a forma de ajudar, apela à solidariedade com a coragem de quem acredita que a forma de semear o futuro é não pactuar no dia a dia com a exploração e a indiferença.



Pemba já é casa?

Já. Estou em Pemba há sete anos, desde janeiro de 2015. O povo é acolhedor, simples, sinto-me bem lá.

O que se sente nesta Lisboa, a 11 mil quilómetros?

É tudo diferente. Pemba é capital de Cabo Delgado, a província mais a norte de Moçambique. Como capital não é uma cidade grande e mesmo sendo uma capital é marcada pela pobreza, pelo subdesenvolvimento. É uma cidade que sobretudo desde 2012 se estava a desenvolver mas não de forma ordenada. Tem muitas estruturas do tempo colonial mas a maioria das pessoas vive em condições muito mais frágeis, em casas feitas de matope, uma terra argilosa, e de bambu. Normalmente são casas com duas ou três divisões. Quem entra na cidade de Pemba vê os edifícios coloniais mas quando se entra nos bairros o que se vê é isso, essas casas e a miséria em que vivem aquelas pessoas. Causa um certo impacto, sobretudo quando saímos daqui.

O que é que o impressionou mais?

Eu já tinha estado em Nampula como seminarista. Vivi em Malema, no meio do mato, durante um ano. Mas é a pobreza em que as pessoas vivem que impressiona. Todos os dias são um exercício constante de sobrevivência. A maioria das pessoas não tem trabalho. E no caso de Pemba nem têm trabalho nem têm espaço de cultivo. Basicamente existem duas formas de subsistência. Uma é trabalhar para o Estado. O salário mínimo lá será 40 ou 50 euros por mês, 4000, 4500 meticais.

