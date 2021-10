Um jogador que não é violador mas ninguém sabe

Segundo o jornal Record, o jogador Rúben Semedo está a treinar na Amadora para não perder a forma e a aguardar por um novo convite para voltar a jogar. A notícia, por si só, não mereceria grande destaque, além da imprensa desportiva, não fosse o caso de o diário desportivo ter noticiado também que o jogador português foi ilibado do crime de violação na Grécia, algo que fez correr tanta tinta na altura. E, a ser verdade, este caso faz-nos lembrar o perigo dos julgamentos populares, pois na cabeça de muita gente capaz, Rúben Semedo já tinha sido declarado culpado. Pelos vistos enganaram-se e o jogador poderá voltar a fazer o que tanto gosta, embora com o seu nome sempre sujo para sempre. Por curiosidade fui ver o que aparecia no Google e só o Observador dava conta, citando o Record, de que Semedo estava livre das acusações que o fizeram passar uns dias na cadeia. O crime de violação é dos mais execráveis, à semelhança de outros, como o racismo, mas até por isso mesmo é necessário ter cuidado para não se fazerem condenações na praça pública. O jogador sempre reclamou inocência e, pelos vistos, tinha toda a razão – embora não perceba porque não fez uma conferência de imprensa a dar a boa nova. Se é natural que se noticie que alguém foi acusado, também é normal que se diga depois que, afinal, essa acusação era infundada. Esperemos para ver o que dizem as autoridades gregas.

P. S. O Conselho Europeu não conseguiu chegar a nenhuma conclusão sobre o aumento da eletricidade e deixou para outras núpcias (será hoje?) a história do gasóleo e gasolina. Parece óbvio que os países mais ricos – os nórdicos e os alemães – estão preparados para enfrentar as oscilações dos combustíveis e dizem que cada um terá que tratar de si. É natural que esses países estejam um pouco fartos das ‘loucuras’ dos povos do sul que gastam o que não têm e andam sempre de mão estendida. Mas se a crise bater forte nos países ‘pobres’ não creio que os ricos possam ficar a assobiar para o ar...