Alec Baldwin disparou arma que matou uma pessoa e deixou outra ferida durante gravações de filme

Alec Baldwin matou acidentalmente uma diretora de fotografia durante as gravações do filme ‘Rust’, esta quinta-feira. Tudo aconteceu quando o ator norte-americano, de 63 anos, disparou uma arma de adereço, que não era suposto estar carregada.

De acordo com as autoridades, os disparos acabaram por ferir também o realizador do filme, Joel Souza, de 48 anos, que deu entrada na Unidade de Cuidados Intensivos do Christus St. Vincent, nos arredores de Santa Fé, estado norte-americano do Novo México. A vítima mortal, identificada como Halyna Hutchins, tinha 42 anos.

O incidente, que está a ser investigado pela polícia, ocorreu no rancho de Bonanza Creek, local onde estavam a ser filmadas várias cenas do filme. Segundo os investigadores, na origem do sucedido parece estar a utilização de uma arma de fogo, como adereço, que foi disparada durante uma cena.

"O gabinete confirma que os dois indivíduos baleados no set de 'Rust' foram a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, e o diretor do filme, Joel Souza, 48, atingidos quando uma arma cenográfica foi disparada pelo ator e produtor Alec Baldwin", detalha um comunicado do gabinete do xerife do condado de Santa Fé.

"Os investigadores estão a investigar que tipo de bala foi disparada e como", acrescenta.

A produção de ‘Rust’ foi suspensa.

O ‘western’, do qual Baldwin era produtor e protagonista, contava ainda com Jensen Ackles e Travis Fimmel no elenco.