Caso Gabby Petito. FBI confirma que restos humanos encontrados são de Brian Laundrie

O FBI confirmou, esta quinta-feira, que os restos humanos encontrados trilho no Parque Ambiental Myakkahatchee Creek, na Florida, pertencem a Brian Laundrie, namorado e principal suspeito da morte da jovem Gabby Petito.

“No dia 21 de outubro de 2021, uma comparação de registos dentários confirmaram que os restos humanos encontrados no T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve and Myakkahatchee Creek Environmental Park pertecem a Brian Laundrie”, revelou o FBI de Denver, na rede social Twitter.

#UPDATE: On October 21, 2021, a comparison of dental records confirmed that the human remains found at the T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve and Myakkahatchee Creek Environmental Park are those of Brian Laundrie. @FBITampa pic.twitter.com/ZnzbXiibTM