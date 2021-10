Sp. Braga sai vitorioso da Bulgária

O Sporting de Braga saiu vitorioso e sorridente da Ludogorets Arena, na cidade de Razgrad, Bulgária, após bater o Ludogorets, por 1-0, conquistando mais três pontos na fase de grupos da Liga Europa.

Os ‘arsenalistas’ colocaram-se em vantagem no marcador logo aos 7 minutos de jogo, quando Ricardo Horta - que recentemente renovou contrato com o Sp. Braga até 2026 - não falhou frente a Kristijan Kahlina, e fez o 1-0. A vantagem foi aguentada a ferro e fogo pelos ‘arsenalistas’ na Bulgária, que não conseguiram dilatar a vantagem no marcador até ao fim do tempo regulamentar, mas que conseguiram também manter a sua própria baliza inviolável.

Os búlgaros - através de um cabeceamento do português Josué Sá - ainda conseguiram atingir a igualdade no marcador, apenas 3 minutos depois, mas a posição irregular de Sá acabou por invalidar o golo, restaurando a vantagem dos bracarenses.

O resto do jogo mostrou-se morno, com o Braga a mostrar-se mais ativo, mas sem conseguir concretizar qualquer tentativa de aumentar o número de golos marcados. 1-0 bastou, e os ‘arsenalistas’ findaram a jornada no segundo lugar da tabela classificativa do grupo F, na Liga Europa, onde o Estrela Vermelha continua a ocupar o primeiro lugar, depois de empatar a uma bola com o Midtjylland.