Marcelo confiante quanto à aprovação do Orçamento de Estado

Apesar de, há uma semana, o Presidente da República ter especulado sobre um cenário em que o Orçamento de Estado pudesse não passar, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou hoje que o único “cenário que tem na cabeça” é o da sua aprovação.

“Eu continuo a esperar a possibilidade de que o OE seja aprovado”, “mantenho o mesmo desejo e a mesma expectativa”; “tenho só um cenário na cabeça - o de que não há ‘chumbo’ do Orçamento – e não vou especular sobre outros cenários”, disse o Presidente da República à margem de um encontro relacionado com a Web Summit.

Marcelo, que recebeu na passada sexta-feira os partidos para discutir este assunto, afirma já não manter contacto com os líderes partidários: “São diálogos parlamentares e por isso partidários, vamos ver o que dão”. Já estes – os partidos -, explica, continuarão em reuniões com o Governo até chegarem a um acordo: “Eu continuo a esperar nos próximos dias o que acontece no diálogo entre os partidos e o Governo, estes dias até ao fim da semana são muito importantes, até porque há reuniões partidárias ao fim-de-semana”.