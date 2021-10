Iémen. Pelo menos três mortos em bombardeamento em Sanaa

Pelo menos três rebeldes Huthis morreram hoje no Iémen num bombardeamento da coligação liderada pela Arábia Saudita, o primeiro grande ataque contra as posições do movimento xiita em Sanaa desde março, indicou a televisão do grupo.

Segundo o canal Al Masirah, outros três Huthis ficaram feridos nos seis ataques aéreos da aliança árabe contra posições militares na capital, controlada pelos rebeldes desde meados de 2014.

É raro os Huthis reconhecerem baixas nas suas fileiras ou ataques às suas instalações.

A coligação militar conduzida por Riade, que apoia as forças do governo iemenita reconhecido internacionalmente desde 2015, ainda não divulgou aqueles ataques, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

Nas últimas semanas, a coligação árabe, que intensificou os ataques aéreos contra os Huthis, principalmente na província de Marib, afirmou ter abatido mais de 1.530 rebeldes.

Marib é uma província estratégica e o último bastião das forças governamentais no norte do país. Os combatentes xiitas, que controlam grande parte do norte do país e do oeste, tentam ocupá-la desde o início do ano.

Em sete anos de guerra no Iémen morreram dezenas de milhares de pessoas, na maioria civis, e milhões estão deslocadas, segundo organizações internacionais.