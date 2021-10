Taça de Portugal. Benfica, Sporting e Porto recebem adversários em casa e Braga vai aos Açores

O sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal ditou uma próxima ronda sem grandes confrontos entre equipas da I Liga e do Campeonato de Portugal nem grandes deslocações para águias, leões e dragões, enquanto os guerreiros viajam para os Açores.

Das 32 equipas apuradas, 15 jogam na Primeira Liga, dez pertencem à II Liga, três estão na Liga 3 e quatro no Campeonato de Portugal.

Os resistentes do quarto escalão são Leça da Palmeira, que vai visitar o Gil Vicente, Olhanense, que deslocar-se-á a Rio Ave, Paredes, que vai descer nas terras lusas para jogar no relvado do Torreense, e Serpa, que irá encaminhar-se ao campo do Estoril.

Já o Benfica vai receber Paços de Ferreira, o Sporting ficará à espera da visita do Varzim e o FC Porto será visitado pelo Feirense. O Sporting de Braga é o único dos grandes que vai viajar para os Açores para defrontar o Santa Clara.

A quarta eliminatória da Taça de Portugal vai decorrer no fim de semana de 20 e 21 de novembro, depois da pausa para os últimos jogos de seleções da fase de qualificação europeia para o Mundial de 2022.

Veja aqui a lista de jogos:

Penafiel-Portimonense

Vilafranquense-Mafra

Vizela-Estrela da Amadora

Leça-Gil Vicente

Casa Pia-Farense

Sp. Braga-Santa Clara

Sporting-Varzim

Alverca-Famalicão

Benfica-Paços de Ferreira

U. Paredes-Torreense

FC Porto-Feirense

Moreirense-V. Guimarães

Caldas-B. SAD

Serpa-Estoril

Tondela-Leixões

Rio Ave-Olhanense