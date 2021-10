Homens ficam com queimaduras graves depois de caldeira rebentar, em Penafiel

Dois funcionários de uma empresa de Guilhefe, em Penafiel, ficaram com queimaduras graves no corpo, na sequência de um acidente de trabalho em que um caldeira terá rebentado.

De acordo com Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, os homens foram transportados em estado grave para o Hospital de S. João, depois de, pelas 14h18, ter sido dado o alerta.

No local estiveram vários elementos dos Bombeiros Voluntários de Penafiel, assim como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e transportados e a GNR.