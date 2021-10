Rui Costa e vice-presidentes estiveram reunidos com John Textor esta manhã no Estádio da Luz

Rui Costa e John Textor já estiveram reunidos nas infraestruturas do Estádio da Luz, esta quinta-feira. O empresário norte-americano tem uma proposta de compra de 25% das ações da Benfica SAD por 50 milhões de euros.

De acordo com um comunicado do clube, divulgado no site oficial, o empresário norte-americano esteve com o presidente do Benfica e ainda com dois vice-presidentes do clube.

"O encontro decorreu de forma cordial e o Sr. John Textor ficou de enviar informação adicional sobre as intenções que tem para o Benfica, para posteriormente serem objeto de avaliação e análise por parte da Direção", lê-se na nota.

O Benfica adianta que "não está prevista, por agora, qualquer nova reunião" com John Textor.