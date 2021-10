Os Vikings chegaram à América do Norte séculos antes de Colombo, indica um novo estudo

Os vikings cruzaram o Atlântico e estabeleceram-se na América do Norte há exatamente mil anos, séculos antes de Cristóvão Colombo chegar ao continente, afirma um estudo.

Há muito se sabia que os europeus alcançaram as Américas antes da chegada de Colombo ao Novo Mundo em 1492. Mas esta é a primeira vez que os investigadores sugerem uma data exata.

Num artigo na revista Nature, os cientistas disseram que, após análises aos anéis das árvores de três pedaços de madeira cortados para o povoamento nórdico em L'Anse aux Meadows, usando um sinal de radiocarbono atmosférico produzido por uma tempestade solar datada como referência, foram capazes de determinar o "ano exato da derrubada da árvore" em 1021.

Essa tempestade solar - uma enorme explosão de radiação do Sol que atinge a Terra - era conhecida por ter ocorrido no ano 992, disseram os cientistas. Isso permitiu-lhes determinar uma data mais precisa do que as estimativas anteriores para o acampamento de cerca de 1000.

"A associação dessas peças com os nórdicos é baseada em pesquisas detalhadas conduzidas anteriormente pela Parks Canada", diz o estudo, acrescentando que havia evidências claras de que a madeira amostrada foi modificada por ferramentas de metal.

O estudo acrescenta que o acampamento L'Anse aux Meadows foi uma base a partir da qual outros locais, incluindo regiões mais a sul, foram explorados.

Os autores afirmam que a descoberta representa um ponto definitivo para futuras pesquisas sobre as consequências iniciais da atividade transatlântica, como a transferência de conhecimento e o potencial intercâmbio de informações genéticas e patologias.

L'Anse aux Meadows, um local do património mundial da Unesco na ponta mais a norte da ilha de Newfoundland, é o primeiro e único local conhecido estabelecido por vikings na América do Norte e a primeira evidência da colonização europeia no Novo Mundo.