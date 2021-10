Homem britânico de 65 anos morre na praia de Odeceixe

Um homem de nacionalidade inglesa, com 65 anos, morreu, esta quarta-feira, depois de se ter sentido mal na praia de Odeceixe, no concelho de Aljezur.

Segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN), “o alerta foi recebido pelas 15h00, através dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, tendo sido ativados de imediato para o local os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos”, os Bombeiros Voluntários de Aljezur e o INEM.

O homem “encontrava-se no areal quando se sentiu mal, tendo os Bombeiros Voluntários de Aljezur, após chegarem ao local, iniciado as manobras de reanimação”. O óbito foi declarado no local.

O corpo da vítima foi transportado de seguida pelos Bombeiros Voluntários de Aljezur para o Gabinete Médico-legal do Hospital de Portimão e o Comando-local da Polícia Marítima de Lagos tomou conta da ocorrência.