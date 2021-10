Treinador do Bayern Munique não vai estar no banco do Estádio da Luz

O treinador do Bayern Munique, Julian Nagelsmann, sentiu-se mal durante a tarde desta quarta-feira e não vai estar presente no banco dos alemães no jogo desta noite contra o Benfica, no Estádio da Luz, a contar para a Liga dos Campeões.

Segundo avançou a Eleven Sports, o treinador do campeão alemão vai assistir à partida no hotel, ficando o treinador-adjunto, Benjamin Gluck, ao comando da equipa. Por enquanto, não foram revelados mais pormenores do estado de saúde de Nagelsmann.