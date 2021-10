Poker de Daka frustra Spartak de Rui Vitória

A Liga Europa não tem dado muitas razões para sorrir aos russos do Spartak de Moscovo, a equipa treinada por Rui Vitória, que até ao início da partida frente ao Leicester City, nesta quarta-feira, contava uma vitória frente ao Nápoles, e uma derrota frente ao Legia de Varsóvia.

Em Moscovo, na receção ao Leicester City de Ricardo Pereira, o emblema da casa brilhou na primeira metade do jogo, com golos de Sobolev (11') e Larsson (44'), que pareciam ter resolvido o jogo para o Spartak. Os foxes, no entanto, tinham outro desfecho em mente, e uma arma secreta em mãos. Patson Daka entrou com todo o gás na segunda metade da partida, e fez um incrível poker.

O jogador do Zâmbia foi, sem sombra de dúvida, o homem do jogo, marcando quatro golos que virariam o resultado no marcador e, finalmente, dariam a vitória ao emblema inglês. Logo aos 45 e aos 48 minutos de jogo, Daka restaurou a igualdade na partida, que acabaria por quebrar pouco depois, aos 54 minutos. E, como se não fosse suficiente, ainda fez o seu quarto golo da partida, aos 79 minutos, selando o destino para os ingleses.

Sobolev ainda conseguiu diminuir a vantagem, quando faltavam perto de 4 minutos para o fim do tempo regulamentar, mas não foi o suficiente para bater o desempenho do endiabrado Daka.

Assim, o Spartak Moscovo de Rui Vitória acumula a segunda derrota na fase de grupos da Liga Europa, e instala-se no terceiro lugar do grupo C, onde o Leicester City passa a ocupar o segundo lugar.