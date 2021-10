Despiste de pesado na A25 provoca corte do trânsito

O despiste de um camião na saída da A25, no sentidoViseu/Aveiro, para a A1, em Albergaria-a-Velha, terá provocado ao início da tarde desta quarta-feira o corte do trânsito. De acordo com a notícia avançada pelo Correio da Manhã, o condutor terá perdido o controlo da viatura numa zona de curva com piso escorregadio.

A GNR terá recebido o alerta pelas 14h00, não havendo registo de feridos.