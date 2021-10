Líder do Twitter acusa Zuckerberg de ser ditador

Começaram a surgir esta quarta-feira notícias de que Mark Zuckerberg, o fundador e CEO do Facebook, pretendia mudar o nome da rede social devido ao desejo de se focar no desenvolvimento de um "metaverso", ideia que, aparentemente, não agradou a Jack Dorsey, co-fundador e CEO da rede social do passarinho.

Dorsey aproveitou uma publicação da sua rede social para fazer então um pequeno comentário relativamente a Zuckerberg. Tudo começou com uma publicação de um utilizador no Twitter, onde referia que “Zuckerberg está cansado de liderar uma empresa” e que “quer liderar um país”, sendo que, numa outra publicação, o mesmo utilizador explica que o termo "metaverso" é referido no livro ‘Snow Crash’ de Neal Stephenson como um “mundo virtual detido por corporações onde os utilizadores eram tratados como cidadãos de uma ditadura corporativa distópica”.

“E se o Neal estivesse certo?”, questionou-se esse utilizador. Jack Dorsey partilhou a publicação deste utilizador e, adotando o papel de narrador, escreveu apenas "ele estava certo".

