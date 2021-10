ANTRAM diz que Governo se comprometeu a dar "respostas concretas" a propostas após reunião

A Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) reuniu-se terça-feira com o ministro Pedro Nuno Santos, e com os secretários de Estado das Infraestrutas e dos Assuntos Fiscais no Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

De acordo com um comunicado enviado à imprensa pela ANTRAM, "da parte do Governo, foi demonstrada abertura para discutir as propostas de apoio ao setor que constavam do caderno reivindicativo que já havia sido apresentado pela ANTRAM, no final do verão".

A associação adianta ainda que foi manifestado "o compromisso de, a breve trecho, serem dadas respostas concretas às referidas propostas", sendo que espera que isto "venha a acontecer até à realização do 20º Congresso ANTRAM, que decorrerá no final de outubro".

"Embora as medidas que foram discutidas na reunião sejam importantes e estruturais para as empresas e para o setor, estas não serão contudo suficientes para mitigar a escalada do preço de combustível caso se mantenha a tendência crescente verificada nos últimos tempos", conclui a ANTRAM.