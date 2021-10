Menino dirigiu-se ao Papa durante audidência e fez de tudo para ter solidéu | Vídeo

A audiência-geral desta quarta-feira, no Vaticano, ficou marcada por um momento caricato. Depois de um sacerdote ler o evangelho, um criança decidiu sair da plateia, dirigir-se ao Papa Francisco e pedir-lhe o seu solidéu branco.

Já depois de o sumo pontífice, que estava sorridente, lhe estender as mãos, o rapaz foi convidado a sentar-se, mas não desistiu e decidiu levantar-se novamente e dirigir-se a Francisco. Sem conseguir realizar o seu desejo, a criança falou com o clérigo atrás do Papa e apontou para o solidéu, fazendo-lhe o pedido, que não foi correspondido.

Disposto a lutar até ao fim, num momento que gerou risos entre a plateia, o rapaz foi ter com o padre brasileiro que tinha acabado de subir para ler o evangelho em português e puxou-o pelo braço até Francisco. Nada feito. Sem se querer sentar, o rapaz acabou por sair acompanhado.

A audiência continuou e o Papa abordou o momento. “Agradeço a este menino pela lição que nos deu a todos. Que o Senhor o ajude em sua limitação, em seu crescimento, porque ele deu este testemunho que veio de seu coração. As crianças não têm um tradutor automático do coração para a vida: o coração continua”, disse.

Mas a história não ficou por aqui e a criança provou que a perseverança dá frutos. Pouco depois voltou junto de Francisco com um solidéu igual ao seu e regressou à plateia.