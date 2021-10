Gwyneth Paltrow conta como fala de sexo com os filhos

A atriz de 49 anos, mãe de Apple Martin, de 17 anos, e Moses Martin, de 15 (ambos fruto do seu relacionamento anterior com Chris Martin), revelou esta terça-feira em entrevista ao E! News como fala com os filhos - e com os enteados Isabella Falchuk e Brody Falchuk - sobre relações sexuais.

"Tento ser neutra e aberta, sem julgamento e seguir o ritmo deles, porque a verdade é que nenhum adolescente quer falar sobre sexo com os pais", acrescentando que ainda não quer "falar sobre sexo" com a sua mãe e que não é preciso "preciso fazer isso".

"Mas quero que eles sintam que qualquer que seja a sua sexualidade, é ótimo e que eu aceito. Apenas tento ouvir mais", sublinhou, concluindo que considera que "não há nada de errado em entender o nosso corpo e o que funciona para ti e como recebes prazer, acho que é lindo e é saudável".

Na sua série da Netflix, "Sex, Love & Goop", que estreia esta quinta-feira, o foco é ajudar casais a realizarem os desejos um do outro, o processo que a atriz considerou "incrível".