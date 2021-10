Câmaras de vigilância filmam grupo a agredir homem

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) informou esta quarta-feira que, através da Divisão Policial da Amadora, foram, no passada segunda-feira, detidos quatro homens, com idades compreendidas entre 19 e 27 anos de idade, por serem suspeitos do crime de roubo.

Através do sistema de videovigilância da Amadora foi possível verificar que um cidadão estava a ser agredido por cinco pessoas: "Em comunhão de esforços, os suspeitos conseguiram subtrair à vítima um fio de ouro que esta tinha ao pescoço, bem como outros artigos pessoais", conta a força de segurança.

Após reunida toda a informação essencial à identificação e localização dos suspeitos, a PSP acionou os meios necessários para o local, tendo sido intercetados quatro dos autores do ilícito criminal, numa rua próxima do local onde havia sido cometido o crime, e recuperado o fio de ouro, assim como todos os artigos pessoais da vítima.

No que toca aos suspeitos, a PSP adianta que já foram presentes a 1.º interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação.