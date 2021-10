Quatro detidos por raptarem e agredirem vítima durante várias horas

A Polícia Judiciária (PJ deteve quatro homens, suspeitos de crimes de rapto e de ofensas à integridade física qualificadas. As detenções ocorreram no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP de Oeiras e no cumprimento de vários mandados de busca domiciliária e de quatro mandados de detenção.

Em comunicado, esta quarta-feira, a autoridade revela que os factos remontam ao passado mês de maio e tiveram início numa localidade do concelho de Oeiras. Segundo a PJ, a vítima foi “transportada para a zona da cidade do Entroncamento, onde seria mantida sequestrada durante várias horas e sujeita a violentas agressões por parte dos suspeitos”.

Na sequência das agressões, a vítima foi “libertada pelos raptores durante a madrugada e deixada à porta de unidade hospitalar de Lisboa”.

Os arguidos, todos possuidores de antecedentes criminais, serão sujeitos a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, no Tribunal de Instrução Criminal de Cascais, tendo em vista a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.