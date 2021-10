António Costa: "Tenho confiança de que temos um bom Orçamento"

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou, esta terça-feira, que tem “confiança” de que o Executivo tem “um bom” Orçamento do Estado para 2022 e admite que o documento “pode naturalmente ser melhorado na Assembleia da República”.

"Vamos continuar a trabalhar. Tenho a confiança de que temos um bom Orçamento e que pode naturalmente ser melhorado na Assembleia da República", afirmou aos jornalistas antes de um encontro com a JS sobre o OE 2022.

As declarações do chefe de Governo surgem horas depois de ter estado reunido com o Bloco de Esquerda e com o PCP.

Os bloquistas revelaram ao início desta noite que não chegaram a acordo com o Governo acerca do documento, mas que está prevista uma nova reunião. Em nota de imprensa, afirmaram ainda que “nas pensões, o Governo não trouxe qualquer proposta”, “no trabalho, recusa a reversão de qualquer das 5 regras que o Bloco quer reverter, ficando por medidas simbólicas que não concretizou por escrito” e na saúde, aguardam "novas redações com eventuais aproximações do governo".

Já fonte do Executivo avançou que o Governo apresentou ao BE “avanços em vários domínios, nomeadamente nas áreas do Trabalho e da Saúde”.

“Vamos continuar a trabalhar e há novas reuniões previstas”, acrescentou.