Évora. Segurança de hospital salva bebé de 12 dias de morte por engasgamento

Um segurança do Hospital do Espírito Santo, em Évora, salvou um bebé de 12 dias de morte por engasgamento. Segundo o meio de comunicação local Rádio e Televisão do Sul, o bebé ter-se-á engasgado enquanto mamava.

O recém-nascido chegou ao hospital com dificuldades respiratórias, onde um dos seguranças de serviço na portaria se apercebeu da situação e fez as manobras necessárias para desobstruir as vias respiratórias da criança, que, segundo os pais, estava “roxa”.

A mãe do bebé afirmou à publicação que o incidente ficou resolvido ainda antes de o bebé chegar às urgências, mas acabou por ser visto por uma equipa médica.

Como forma de agradecimento, o segurança Diogo Alegria foi convidado pelos pais para ser padrinho do bebé.