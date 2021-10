Arruda dos Vinhos. GNR encontra homem com armas proibidas no interior de carro

Um homem de 51 anos foi detido por posse de armas proibidas – uma faca e dois bastões –, em Arruda dos Vinhos.

Segundo um comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), divulgado esta terça-feira, os militares detetaram, durante uma ação de patrulhamento, uma “viatura suspeita que circulava a uma velocidade bastante reduzida”.

Ao pararem o veículo, a GNR verificou que o homem “apresentava uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas/litro, prevista como crime” e ainda encontrou no interior da viatura, “uma arma branca (faca) numa bolsa, bem como dois bastões”.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira.

Ainda no documento, os militares ressalvam que “de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, quem, sem se encontrar autorizado, detiver, transportar, guardar, comprar ou adquirir qualquer arma elencada no n.º 1 do Artigo 86.º do mesmo diploma, encontra-se a incorrer no crime de posse de arma proibida”.