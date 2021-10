Kanye West mudou oficialmente de nome. Segundo revela a imprensa internacional, que cita fonte do Tribunal Superior de Justiça de Los Angeles, o rapper viu o seu pedido aprovado por um juiz e chama-se agora apenas Ye.

Recorde-se que o artista de 44 anos iniciou o pedido de mudança de nome em agosto, alegando “razões pessoais”. Mas, já em 2018, aquando do lançamento do seu oitavo álbum de originais, ‘Ye’, o rapper, conhecido por hits como Gold Digger e Stronger, deu pistas de que poderia mudar de nome. “O ser formalmente conhecido como Kanye West. Eu sou YE”, afirmou no Twitter pouco tempo depois de o álbum ser lançado.

“Eu acredito que a palavra ‘Ye’ é mais comum na Bíblia, e na Bíblia significa ‘Vós’. Então eu sou Vós, eu sou nós, somos nós”, disse ainda, também em 2018, em entrevista à rádio Big Boy.