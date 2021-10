Rui Rio confirma recandidatura à liderança do PSD

Rui Rio anunciou, esta terça-feira, que se vai recandidatar à liderança do PSD.

“Depois de uma reflexão aprofundada sobre a situação política do país e atendendo aos recentes resultados das últimas eleições autárquicas e da incompreensível instabilidade e divisões internas, entretanto geradas no PSD, o presidente Rui Rio, decidiu recandidatar-se à liderança do Partido Social Democrata, cujas eleições foram recentemente marcadas pelo Conselho Nacional para o próximo dia 4 de dezembro”, lê-se num comunicado enviado à imprensa por Salvador Malheiro, diretor de campanha da recandidatura.

“Com esta sua decisão, tomada no devido tempo, de forma serena e responsável, e sem qualquer preocupação de ordem tática, Rui Rio entende, como sempre tem entendido ao longo da sua vida pública, que o interesse de Portugal tem de estar acima daquilo que possa ser a tranquilidade da sua própria vida pessoal”, acrescenta.

O vice-presidente do PSD sublinha ainda que “apesar dos êxitos políticos que o PSD conseguiu” e “depois das múltiplas e desnecessárias dificuldades que, para tal, teve de ultrapassar, é compreensível a tentação de não continuar”. Contudo, “tal como sempre, Rui Rio não é homem para desistir de lutar pelo PSD e, acima de tudo, por Portugal”.

A apresentação formal da recandidatura de Rio, que vai enfrentar Paulo Rangel nas eleições a 4 de dezembro, irá decorrer em breve.