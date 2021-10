Portalegre. Homem morre soterrado devido a queda de muro

Um homem de 69 anos morreu, esta terça-feira, soterrado devido ao desabamento de um muro, em Portalegre.

O alerta para o acidente foi dado às 9h59, indicou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre à agência Lusa, acrescentando ainda que o desabamento do muro foi causado pelo rebentamento de um cano de água.

As operações de resgate demoraram “meia hora”, uma vez que os bombeiros "tiveram que remover escombros para aceder à vítima".

Quando o homem foi retirado, inicialmente foi considerado ferido grave, tendo sido transportado para o Hospital Dr. José Maria Grande, em Portalegre.

Porém, "pouco tempo depois" morreu após ter dado entrada no serviço de Urgência do hospital, afirmou o porta-voz da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), Ilídio Cardoso, à qual a unidade hospitalar pertence.

Foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários de Portalegre e da PSP, num total de nove operacionais, apoiados por três viaturas.