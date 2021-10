Incêndio no Hospital CUF Descobertas já foi dominado e não há feridos a registar

Deflagrou no início da tarde desta terça-feira um incêndio no piso -3 - garagem - do Hopital CUF Descobertas, no Parque das Nações, em Lisboa.

A informação foi confirmada pelo Regimento de Sapadores Bombeiros à agência Lusa..

Segundo o site da Proteção Civil, o alerta para a ocorrência foi dado pelas 12h16, tendo-se deslocado inicialmente para o local 24 operacionais, apoiados por oito viaturas, número que depois aumentou para 30 operacionais e nove viaturas.

Pelas 13h30 o incêndio já tinha sido dado como dominado, estando em fase de rescaldo. De acordo com a notícia avançada pela SIC, vários funcionários e doentes tiveram de ser retirados do edifício, não havendo, no entanto, feridos a registar.

Dos utentes que abandonaram o Hospital, nenhum estava no serviço de internamento.

Notícia atualizada pelas 13h35.