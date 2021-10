Ryan Reynolds anuncia pausa na carreira

Ryan Reynolds prepara-se para fazer uma pausa na carreira. O ator vai despedir-se dos cinemas, temporariamente, após o filme Spirited.

“Cantar, dançar e contracenar com o Will Ferrell tornou muitos sonhos em realidade. E este é o meu segundo filme com a grande Octavia Spencer”, começou por escrever Ryan Reynolds, nas redes sociais.

“O momento perfeito para uma pequena pausa sabática em fazer filmes. Vou sentir falta de cada segundo a trabalhar com este grupo obscenamente talentoso de criadores e artistas. Nos dias de hoje, a bondade é tão importante como o talento. Tive a sorte de trabalhar com pessoas que estão recheadas de ambos”, rematou o ator, de 44 anos.

Spirited tem estreia marcada para dezembro e é inspirado no conto natalício A Christmas Carol, de Charles Dickens. Ryan Reynolds vai dar vida a Ebenezer Scrooge.