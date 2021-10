Filho de Bolsonaro leva família durante viagem da comitiva brasileira ao Dubai e gera onda de críticas

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, está envolvido em polémica, após partilhar uma fotografia durante uma viagem ao Dubai, na qual surge vestido com roupas tradicionais do país, juntamente com a mulher, Heloísa Bolsonaro, e a filha de ambos.

A imagem gerou críticas, com vários deputados da oposição a questionar os gastos do filho do Presidente do Brasil, que integra a comitiva brasileira que se deslocou ao Dubai para participar na Expo 2020.

"Isso é deboche com os brasileiros. Eduardo Bolsonaro levou a família junto com a comitiva do governo ao Dubai e brinca de ser sheik, enquanto 19 milhões de pessoas passam fome no Brasil", escreveu o deputado federal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) Marcelo Freixo, nas redes sociais.

Já o deputado Alessandro Molon, também do PSB disse que solicitou ao Tribunal de Contas que sejam apurados os recursos usados na viagem. "Pedimos ao Tribunal que investigue mais esse absurdo milionário em Dubai, que bancaria 100 bolsas de mestrado. A Ciência do nosso país está agonizando", disse.

As críticas estenderam-se ao Partido dos Trabalhadores, pela voz do deputado Paulo Pimenta. "Gasolina a mais de R$ 7,00, gás a mais de R$ 100, povo comendo osso, pé e pescoço de galinha e representante do Brasil brincando de ser Sheik em Dubai com dinheiro público. Essa é a nova política?", questionou.

Também o senador Omar Aziz do Partido Social Democrático (PSD) comentou a foto de Eduardo Bolsonaro."Duduzinho Bolsonaro está em Dubai tirando foto com o dinheiro do povo brasileiro lá, não é? E acha que é melhor, mais honesto do que os outros brasileiros. Acha que é mais patriota. Está lá tirando foto. Eu vi uma foto dele aqui, ele de sheik, não é? É o verdadeiro sheik Dudu Bolsonaro".

Face às críticas, Eduardo Bolsonaro recorreu às redes sociais para se defender, já depois de declarar que estava no Dubai em missão oficial a trabalhar em “acordo comerciais que beneficiem São Paulo e o Brasil”, mas “sem gastar nada de dinheiro público” com a sua viagem.

“Se postar foto vestido de árabe está irritando os genocidas da esquerda, aqui vai mais uma. Acabei de ser presenteado por um amigo árabe aqui com uma kandora, a roupa tradicional deles daqui que equivale ao nosso terno e gravata. Pessoas inteligentes se lixam para a esquerda (mundialmente)”, escreveu na legenda de uma nova fotografia partilhada no Instagram.